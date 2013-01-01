Владимир Путин снова зачислил тамбовского губернатора в состав кадрового резерва



Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля. В обновленный список вошел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и первый заместитель губернатора, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

Также среди резервистов от Тамбовской области двое руководителей муниципалитетов – глава администрации Тамбова Сергей Чеботарев и глава Мичуринска Александр Кузнецов.

Как говорится на сайте Кремля, обновление кадрового резерва связано с тем, что в период после утверждения предыдущего состава в ноябре 2016 года восемь человек получили назначения на высшие посты в субъектах Федерации. Четырех человек президент назначил на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти, среди них министр экономразвития, директор ФСИН и его заместитель, замминистра иностранных дел. Всего в списке резервистов 143 человека - представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.