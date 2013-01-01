Владимир Путин оценил достижения Тамбовской области



Сегодня, 29 января, глава администрации области Александр Никитин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили социально-экономическое положение в регионе, а также перспективные инвестиционные проекты. Глава государства отметил, что Тамбовская область демонстрирует хорошие показатели развития.

Говоря об экономике региона, Александр Никитин отметил, что в прошлом году Тамбовщина совершила рывок в развитии промышленности.

- В 2018 году темп роста промышленного производства составил 114,4 процента. Конечно, как и в прежние годы, традиционно свой весомый вклад в достижение этого показателя обеспечивала пищевая и перерабатывающая промышленность, поэтому здесь показатели роста еще выше – 122 процента. Индустриальные отрасли промышленности тоже в 2018 году дали свой заметный вклад. Мы загрузили предприятия оборонно-промышленного кластера, ростеховские предприятия получили новый заказ и обеспечили дополнительную занятость на производстве, - сообщил Александр Никитин.

Глава администрации Тамбовской области проинформировал о том, что за последние годы Тамбовщина стала одним из лидеров в России по производству мяса, зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. Завод «Пигмент» сегодня выпускает более 70 процентов всех российских красителей, предприятия «Корпорации «Росхимзащита» занимает долю более 42 процентов отечественной продукции в сфере средств индивидуальной защиты и жизнеобеспечения.

- Очень хорошие показатели, - прокомментировал глава государства Владимир Путин.

Александр Никитин сообщил, что положительная динамика в экономике региона обусловлена вводом новых предприятий и привел в пример самые яркие инвестпроекты: крупнейший в стране цех по разделке мяса «Ашан», вторая очередь «Тамбовской индейки», одно из самых крупных мукомольных предприятий в Европе «Сабуровский хлебокомбинат». Сегодня строится мощный тепличный комбинат по производству овощей в Мичуринском районе.

Ежегодно объем инвестиций в региональную экономику держится на уровне 100–110 миллиардов рублей, Это высокий показатель по отношению к валовому региональному продукту. Сегодня основная задача – не снизить объем инвестиций, для чего в регионе создаются все необходимые условия. Губернатор доложил президенту о том, что на Тамбовщине создано три индустриальных парка, территория опережающего социально-экономического развития, что позволяет формировать условия для устойчивого долговременного социально-экономического развития населенных пунктов.

Отдельное внимание глава государства уделил теме жилищного строительства. Как отметил Александр Никитин, по вводу жилья Тамбовщина достигла за прошедший год уровня 102,2 процента к плану, введено 857 тысяч квадратных метров жилья. На душу населения это 0,8 квадратного метра, что существенно выше, чем среднероссийские показатели.

Владимир Путин задал вопрос о зарплатах. «Рост заработной платы у нас составил 105,6 процента, причем это заработная плата уже скорректированная. Она выросла по реальному сектору экономики», - сказал Александр Никитин и заверил президента, что рост зарплат продолжится в соответствии с «майскими указами».

Также Александр Никитин рассказал Владимиру Путину о достижениях в социальной политике. В частности, губернатор отметил, что в новом Перинатальном центре сегодня работают лучшие врачи, благодаря чему Тамбов можно считать «российским центром деторождения и родовспоможения». Особой гордостью губернатор назвал спортивный центр единоборств и пригласил главу государства посетить этот современный спортивный объект в сентябре во время финала всероссийской спартакиады трудовых коллективов. В регионе возводят новые детские сады, школы, современные дома культуры. И строительство этих важных социальных объектов будет продолжено в текущем году.

Это очень важно, - поблагодарил губернатора Владимир Путин.