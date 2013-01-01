Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ФЕВ, 17:23 МСК
USD (ЦБ)    66,0199
EUR (ЦБ)    74,9656

07 ФЕВ, 17:23 МСК
USD (ЦБ)    66,0199
EUR (ЦБ)    74,9656

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

Фев 7
ТПП РФ
Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»
Торгово-промышленная палата Российской Федерации приступает к выпуску нового научно-практического журнала «Коммерческий арбитраж».

«Решение об учреждении нового журнала вызвано несколькими причинами, - пояснил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. – В частности, стремлением возродить практику издания силами Всесоюзной торговой палаты (в последующем – ТПП СССР, предшественницы нынешней Палаты) высокопрофессиональной литературы по вопросам третейского разбирательства и коммерческого права».

«Именно поэтому одной из задач журнала станет регулярное и системное освещение практики арбитражных учреждений при ТПП РФ – Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии и их региональных отделений» - сообщил Вадим Чубаров.

Другой важной причиной, обусловившей необходимость учреждения ТПП РФ нового журнала, отметил он, явилось включение в 2015 году в Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» нормы, которая напрямую возлагает на ТПП РФ обязанность по развитию и популяризации третейского разбирательства и медиации.

«Поэтому еще одной целью нового журнала станет популяризация третейского разбирательства в Российской Федерации в целом, что предполагает освещение актуальных теоретических и практических вопросов в области альтернативного разрешения споров, публикацию материалов, касающихся опыта ведущих российских и зарубежных арбитражных центров, а также судебной практики российских и иностранных судов по вопросам оспаривания и приведения в исполнение арбитражных решений», - пояснил Вадим Чубаров.

Также вице-президент ТПП РФ отметил, что учреждение нового специализированного журнала направлено на повышение уровня осведомленности зарубежных деловых кругов о тенденциях развития законодательства, судебной и арбитражной практики в Российской Федерации. В новом журнале будут публиковаться материалы как на русском, так и на английском языках.

Презентация первого номера журнала состоится в феврале-марте 2019 г.

Пресс-служба ТПП РФ

7 Фев 2019, ТПП РФ


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
7 Фев:
28 Янв:
24 Янв:
Вне округа (Федерация):
22 Мар:
7 Мар:
7 Мар:
РОССИЯ:
7 Фев:
7 Фев:
7 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга»

В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга»

«Города для детей. 2019»: старт дан!

«Города для детей. 2019»: старт дан!

Новости СМИ

Новости дня

16:51 Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:15 У полковника Захарченко нашли новые активы почти на 500 млн рублей У полковника Захарченко нашли новые активы почти на 500 млн рублей
15:40 Руководство СКР по Карачаево-Черкесии проходит проверку по делу Арашуковых Руководство СКР по Карачаево-Черкесии проходит проверку по делу Арашуковых
15:16 Алкоголь назван главной причиной смертности мужчин в России Алкоголь назван главной причиной смертности мужчин в России
14:47 Волкер призвал допустить на Украину российских наблюдателей на выборы Волкер призвал допустить на Украину российских наблюдателей на выборы
14:04 Российский наземный комплекс «Калибр» может быть создан до конца года Российский наземный комплекс «Калибр» может быть создан до конца года
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:39 Сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО Сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

Узнай, страна!

17:19 В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера В Кемеровской области ввели в эксплуатацию новый корпус Клинического кардиологического диспансера
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:33 Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж» Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»
16:29 В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга» В Москве с Белорусского вокзала в Одинцово запустили первые электропоезда «Иволга»
11:53 Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске
11:29 На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью
05 ФЕВ, 14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter