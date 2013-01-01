Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

Торгово-промышленная палата Российской Федерации приступает к выпуску нового научно-практического журнала «Коммерческий арбитраж».

«Решение об учреждении нового журнала вызвано несколькими причинами, - пояснил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. – В частности, стремлением возродить практику издания силами Всесоюзной торговой палаты (в последующем – ТПП СССР, предшественницы нынешней Палаты) высокопрофессиональной литературы по вопросам третейского разбирательства и коммерческого права».

«Именно поэтому одной из задач журнала станет регулярное и системное освещение практики арбитражных учреждений при ТПП РФ – Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии и их региональных отделений» - сообщил Вадим Чубаров.

Другой важной причиной, обусловившей необходимость учреждения ТПП РФ нового журнала, отметил он, явилось включение в 2015 году в Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» нормы, которая напрямую возлагает на ТПП РФ обязанность по развитию и популяризации третейского разбирательства и медиации.

«Поэтому еще одной целью нового журнала станет популяризация третейского разбирательства в Российской Федерации в целом, что предполагает освещение актуальных теоретических и практических вопросов в области альтернативного разрешения споров, публикацию материалов, касающихся опыта ведущих российских и зарубежных арбитражных центров, а также судебной практики российских и иностранных судов по вопросам оспаривания и приведения в исполнение арбитражных решений», - пояснил Вадим Чубаров.

Также вице-президент ТПП РФ отметил, что учреждение нового специализированного журнала направлено на повышение уровня осведомленности зарубежных деловых кругов о тенденциях развития законодательства, судебной и арбитражной практики в Российской Федерации. В новом журнале будут публиковаться материалы как на русском, так и на английском языках.

Презентация первого номера журнала состоится в феврале-марте 2019 г.

Пресс-служба ТПП РФ