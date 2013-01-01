Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
В программе мероприятий бизнес-миссии - бизнес-форум «Республика Беларусь – Удмуртская Республика», контактно-кооперационная биржа, круглые столы, презентации, b2b переговоры и встречи на предприятиях.
На сегодняшний день состоялась встреча делегации с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Константином Артюшиным и Руководителем представительства АО «Эксар» в Белоруссии Виктором Дронкевичем. прошли переговоры в Министерстве промышленности Республики Беларусь, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Концерне «Беллегпром». Предприятия республики встретились с руководством Белорусской железной дороги, Минского метрополитена, Минским молочным заводом №1, крупнейшими белорусскими торговыми сетями «Евроопт», «Гиппо», «Крона» и управляющей компанией холдинга «Амкодор».
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