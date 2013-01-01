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ИЗМИР

Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь

Апр 4
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
С 2 по 6 апреля в Республике Беларусь проходит бизнес-миссия предприятий Удмуртской Республики. В состав делегации вошли 7 предприятий республики электротехнического профиля – АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ООО «Неман», ООО «Глобэкс», ООО «Магнум», ООО «Предприятие Луч», ООО «ТПК «Дайра Технолоджи», ООО «Биам». Делегацию возглавляет Михаил Хомич, Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.

В программе мероприятий бизнес-миссии - бизнес-форум «Республика Беларусь – Удмуртская Республика», контактно-кооперационная биржа, круглые столы, презентации, b2b переговоры и встречи на предприятиях.

На сегодняшний день состоялась встреча делегации с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Константином Артюшиным и Руководителем представительства АО «Эксар» в Белоруссии Виктором Дронкевичем. прошли переговоры в Министерстве промышленности Республики Беларусь, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Концерне «Беллегпром». Предприятия республики встретились с руководством Белорусской железной дороги, Минского метрополитена, Минским молочным заводом №1, крупнейшими белорусскими торговыми сетями «Евроопт», «Гиппо», «Крона» и управляющей компанией холдинга «Амкодор».



 
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