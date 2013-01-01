В Забайкальском крае запустили две первые в регионе солнечные электростанции
Ноя 1
В Чите в рамках реализации проектов по развитию альтернативной энергетики на Дальнем Востоке торжественно открыли две первые в Забайкальском крае солнечные электростанции (СЭС), которые будут интегрированы в единую энергосистему страны. Общая мощность двух СЭС - 30 МВт. Инвестиции в проект составили около 4,4 млрд рублей
Объектам даны названия – СЭС «Орловский ГОК» и СЭС «Балей». Они расположены на соседних участках площадью 30 га и 22 га. Солнечный парк состоит из 98 тысяч модулей.
Строительство солнечных электростанций станций в Забайкалье реализовано в рамках поддержки инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке. Забайкальский край характеризуется высокой солнечной активностью, превышающей среднее значение инсоляции по России и Европе.
Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ
1 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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