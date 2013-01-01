В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан»



Комплекс по производству катодной меди и сульфидного концентрата создают в Каларском районе на одном из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди.

Памятный камень на «нулевой отметке» строительства установили губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, председатель совета директоров «Байкальской горной компании» Валерий Казикаев и генеральный директор компании Юрий Рябов.

Суммарные инвестиции в этот проект «Байкальской горной компании», которая входит в учрежденную Алишером Усмановым многопрофильную группу компаний USM, оцениваются в 238 млрд рублей.

Валерий Казикаев отметил, что фактическое начало строительства ГМК «Удокан» - важный рубеж для развития всего Забайкальского края, реализация проекта принципиально меняет экономический, инфраструктурный и социальный ландшафт территории.

«Байкальская горная компания сыграет важную роль в развитии как Каларского района, так и, безусловно, Забайкальского края в целом. Это 2400 новых рабочих мест без смежных отраслей, развитие социальной инфраструктуры. Мы готовы оказывать поддержку партнерам в полноценном освоении Удокана», - в свою очередь подчеркнула Наталья Жданова.

Юрий Рябов сообщил, что проектная документация ГМК «Удокан» уже направлена на государственную экспертизу, «БГК» начала подготовку строительной площадки и инфраструктуры будущего комбината и приступила к заключению контрактов с подрядчиками, к закупке необходимой техники и оборудования. В ближайшие месяцы будет создано управление капитального строительства и дорожно-строительной структуры непосредственно на объекте.

Для переработки руд Удоканского месторождения принята флотационно-гидрометаллургическая технологическая схема. Ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 год. Производительность первой очереди предприятия составит 12 млн. тонн руды в год и дальнейшем будет увеличена до 48 млн тонн руды.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ