В Забайкальском крае инвестируют 200 млрд рублей в проекты предприятий новой ТОР
В Забайкальском крае постановлением правительства РФ создана территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Планируется реализовать 15 проектов на общую сумму около 200 млрд рублей и создать более 9 тыс. новых рабочих мест.
Якорные резиденты ТОР реализуют масштабные проекты в сельскохозяйственной, горнорудной, строительной сферах, машиностроении, лесопереработке и пищевой промышленности.
Инвесторы планируют создание крупного агропромышленного холдинга, запуск линии по производству пеллет, производство готовых продуктов питания. Начнется освоение Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд и Удоканского месторождения меди. Будет создано производство по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения.
Кроме того, потенциальные инвесторы рассматривают возможность строительства горно-обогатительного комбината, тепличного комплекса, завода крупнопанельного домостроения, предприятия по переплавке пришедших в негодность рельсов, а также освоения угольных месторождений.
В границы ТОР «Забайкалье» вошли 23 муниципальных образования Забайкальского края, а также два городских округа - город Чита и поселок Агинское. Резидентам ТОР будет предоставлена поддержка Корпорации развития Дальнего Востока.
Забайкальский край, Сибирский федеральный округ
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