В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей



В Забайкальском крае ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети») завершило модернизацию подстанции 220 кВ «Петровск-Забайкальская» для увеличения перетока активной мощности между Бурятией и Забайкальем и развития энергоснабжения Транссиба. Общая стоимость работ составила 1,3 млрд рублей.

В рамках проекта реконструированы распределительные устройства 110 и 220 кВ, изменена схема подстанции, внедрен цифровой комплекс управления и защиты.

После переустройства 10 заходов линий электропередачи 110-220 кВ максимально допустимый переток в сечении «Бурятия – Забайкальский край» возрос с 275 до 478 МВт (на 74 %), обеспечена возможность подключения новых потребителей.

Для предотвращения скачков напряжения, возникающих в результате частых колебаний железнодорожной нагрузки, на подстанции установлены два управляемых шунтирующих реактора (УШР) 35 кВ мощностью по 25 МВАр. Установка оборудования позволила снизить потери, повысить пропускную способность линий электропередачи.

Новые УШР подключены к инновационному цифровому программному модулю управления и защиты российского производства, выполняющему функции релейной защиты и автоматики. Использование программного комплекса снизило стоимость создания и эксплуатации системы автоматизации.

Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ