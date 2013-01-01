В выставочном центре «Коренная пустынь» прошел второй областной фестиваль «Мир творчества»



Он был организован для ребят из образовательных организаций Курской области.

Как рассказали в комитете образования и науки, «Мир творчества» - это масштабная площадка по приобщению молодежи к народным традициям, декоративно-прикладному творчеству, ценностям этнокультурного наследия Курского края. В этом году в рамках фестиваля прошли различные конкурсы и выставка «Славянское подворье». В празднике народного творчества приняли участие почти тысяча учащихся из 27 районов области и пяти городов. А более 200 взрослых умельцев не только представили свои экспонаты, но и провели для ребят мастер-классы по народным промыслам. Среди них – гости из Донецкой Народной Республики.

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