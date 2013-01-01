В Воронежской области заработало «сердце» реактора ВВЭР-1200 на втором блоке Нововоронежской АЭС-2



На третьем в России инновационном энергоблоке поколения «3+» реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

Проведена одна из завершающих операций на этапе физического пуска энергоблока №2 НВАЭС-2. В ближайшее специалисты будут измерять фактические нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, чтобы убедиться, что системы управления и защиты правильно функционируют и соответствуют проектным параметрам, обеспечивая ядерную безопасность реакторной установки.

Одновременно идет подготовка к энергетическому пуску и вводу энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2019 года.

Первый аналогичный энергоблок - №1 НВАЭС-2 (№6 НВ АЭС) - был пущен в 2016 году, а второй - на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000), инновационный энергоблок с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ.Мощность реакторной установки выросла на 20 процентов, для его обслуживания требуется на 30-40 процентов меньше персонала, а проектный срок службы основного оборудования увеличен вдвое. Реактор может гарантированно работать 60 лет и при соблюдении определенных условий его можно продлить еще на 20 лет.

Новую российскую технологию выбрали для себя Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и другие государства. Всего в международном портфеле заказов Росатома сегодня имеется 36 блоков ВВЭР для 12-ти стран мира.

Нововоронежская АЭС не только обеспечит бесперебойное энергоснабжение региона, но и после ввода в эксплуатацию пополнит бюджет Воронежской области более чем на 1 миллиард рублей, заплатив налог на имущество в 2020 году.

Воронежская область, Центральный федеральный округ