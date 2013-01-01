В Воронежской области запущен новый завод по производству экологически чистой гофроупаковки



В Индустриальном парке «Масловский» в Новоусмановском районе Воронежской области открылся новый высокотехнологичный завод по производству гофрокартона и гофроупаковки «ЕВРОПАК» мощностью 188 млн. кв. метров в год. Общий объем инвестиций группы компаний Pulp Mill Holding (Австрия-ФРГ) составил 3,5 млрд руб.

Планируемая численность персонала на Воронежском заводе составит 300 человек. Выработка на предприятии рассчитана на18 млн рублей в год в среднем от одного сотрудника. Предполагаемая средняя оплата труда — 50 тыс. рублей в месяц.

На каждом этапе производственного цикла завод имеет высшую степень автоматизации. В 2019 году планируется выпустить 130 млн. кв. метров продукции. Объём выручки составит более 4 млрд рублей.

В числе потенциальных покупателей FSC-сертифицированной, экологически чистой гофроупаковки — ведущие агрохолдинги России, крупнейшие производители молочных, кондитерских изделий, различных напитков.

Воронежская область, Центральный федеральный округ