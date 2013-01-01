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В Воронежской области реализованы проекты в АПК с кластерным подходом на сумму свыше 60 млрд рублей

Дек 2
Москва Центральный федеральный округ
В Воронежской области реализованы проекты в АПК с кластерным подходом на сумму свыше 60 млрд рублей

На предстоящей 11 декабря 2019 года презентации экономического, промышленного и туристического потенциала Воронежской области на площадке Торгово-промышленной палаты РФ в Москве регион представит результаты и планы реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК). За последнее время суммарный объем инвестиций в отрасль превысил 60 млрд рублей. При этом в регионе практикуется комплексный подход к проектам.
Среди крупнейших из них – строительство молочных и животноводческих комплексов ГК «ЭкоНива» за 43 млрд руб. с трудоустройством 3600 человек, животноводческого комплекса «Заречное» за 10,9 млрд руб., предприятия «Воронежский шампиньон» за 2,5 млрд рублей. Также реализовано несколько крупных проектов по птицеводству, производству кормов для сельхозживотных, семеноводству и т.д.

На церемонии закладки мясоперерабатывающего комбината ГК «Агроэко» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск», где создадут более 1000 рабочих мест, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев отметил, что «в Воронежской области начали реализовывать кластерный поход, когда предприятия находятся в последовательной цепочке».

Пять проектов молочной группы агрохолдинга «ЭкоНива» получили статус особо значимых для региона. Три животноводческих комплекса на 2,8 тысяч голов КРС каждый (с площадками на 4 тыс. голов молодняка) уже введены в эксплуатацию в Аннинском, Бобровском и Лискинском районах. Мощность каждого объекта составляет 65 тонн молока в сутки. В Бутурлиновском районе продолжает строиться комплекс «Озерки» на 3,3 тыс. коров с площадкой для молодняка на 3,6 тыс. голов. Его суточная мощность рассчитана на 75 тонн молока. Кроме того, в селе Коршево Бобровского района заработал комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час, который тоже был включен в перечень особо значимых проектов.

Группа «Заречное», второй в РФ по величине (после «Мираторга») производитель мраморной говядины, запустила новый комплекс по выращиванию бычков с применением специальной системы откорма. Проект позволит выращивать до 42,5 тыс. бычков в год и производить мясо в более доступном ценовом сегменте.

ГК «Агроэко» запустила в эксплуатацию в селе Гаврильск Павловского района новый комбикормовый завод с элеватором. Инвестиции в строительство составили 2,6 млрд рублей. Создано более 150 новых рабочих мест. Объем производства комбикормов составит до 400 тыс. тонн продукции в год. При полном обеспечении кормами собственных хозяйств компания планирует наладить экспорт продукции.

Агрохолдинг «Рамонская индейка» в текущем году приступил к строительству комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса общей стоимостью до 5 млрд рублей. Ежегодно здесь будут производить 20 тыс. тонн утиного мяса и продукции из него.

В Новоусманском районе открылось крупное предприятие «Воронежский шампиньон» мощностью 12 тыс. тонн грибов и 36 тыс. тонн компоста в год. Объём инвестиций в строительство теплиц и оборудование составил 2,5 млрд рублей. Предусмотрено создание 250 рабочих мест.

Кроме того, в этом году в Воронежской области приступили к строительству нового сыродельного завода в Бобровском районе с инвестициями около 2 млрд рублей немецкой компании Deutsches Milchkontor.

Французский холдинг Euralis Semences Group готов приступить к строительству нового семенного завода мощностью до 10 тыс. тонн семян в год на территории ТОСЭР «Павловск». Инвестиции в проект, который также включает создание научно-семеноводческой станции и логистического центра, составят 2,3 млрд рублей.

Важное направление в регионе представляет развитие органического сельского хозяйства и производства экологически чистой агропродукции. В г. Лиски семейная компания «Биотория» успешно реализует бизнес-модель по производству органических овощей и биогумуса.

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» в 2020 году планирует запустить в Бобровском районе тепличный комплекс «Воронежский». Первая очередь строительства ведется на участке площадью 20,5 га. Инвестиции в проект оцениваются в 14–15 млрд руб. На предприятии должно быть создано не менее тысячи новых рабочих мест.

Благодаря интенсивному комплексному развитию АПК Воронежская область вышла на второе место среди субъектов Российской Федерации по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Презентация региона будет проходить с 11.00 до 14.00 в здании Конгресс-центра ТПП РФ в Москве на улице Ильинка, д.6/1. Ее гостями станут представители федеральных министерств и ведомств, посольств иностранных государств, органов власти Москвы, Московской области, других регионов, члены Торгово-промышленных палат, потенциальные инвесторы.

Для участия в презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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