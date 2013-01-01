В Воронежской области раньше срока началась весенняя посевная кампания в условиях самоизоляции



Во всех районах Воронежской области в связи с установившейся теплой погодой на две недели раньше обычного срока началась весенняя посевная кампания. Весь агропромышленный комплекс региона работает в штатном режиме, для всех работников закуплены антисептические средства и маски. Сельхозпредприятия задействованы в обеспечении людей продовольствием, поэтому ограничения, введённые из-за коронавируса, на них не распространяются.

В настоящее время уже засеяно более 332 тыс. га, в том числе использовано 60% семян ранних зерновых культур. В прошлом году к этому времени было посеяно лишь 12% ранних зерновых.

Под урожай 2020 года семян яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах области заготовлено 121,1 тыс. тонн, или 112% к плану. Все семена соответствуют требованиям ГОСТа. Урожай зерновых в этом году планируют на уровне 5 млн тонн, в том числе 1,5 млн тонн рассчитывают отправить на экспорт.

Воронежская область, Центральный федеральный округ