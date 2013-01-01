В Воронежской области открыли предприятие по производству шампиньонов за 2,5 млрд рублей



В Новоусманском районе Воронежской области открылось предприятие «Воронежский шампиньон», где будут выращивать шампиньоны и производить компост. Объём инвестиций составил 2,5 млрд рублей. Трудоустроено 115 человек, в ближайшем будущем количество рабочих мест увеличат до 250.

Производственный комплекс, строительство которого велось с 2017 года, состоит из двух площадок: на одной расположен цех по производству компоста, на другой теплица для выращивания грибов. Мощность нового предприятия составляет 12 тыс. тонн шампиньонов и 36 тыс. тонн компоста в год. Грибы выращивают в современных теплицах. Компост производится по голландской технологии.

Готовую продукцию планируется поставлять в регионы Центрального федерального округа. Это первое открывшееся производство шампиньонов в Воронежской области.

Воронежская область, Центральный федеральный округ