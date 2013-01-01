В Воронежской области крупнейшая в России сахарная компания открыла цех прессовки и фасовки рафинада
Июл 9
В Воронежской области на Перелёшинском сахарном комбинате крупнейшая в России компания по производству сахара Группа «Продимекс» запустила новый цех фасовки и выпуска сахара-рафинада мощностью 250 т в сутки. Стоимость реализации проекта составила более 530 млн рублей. Создано около 70 новых рабочих мест.
В рамках модернизации Перелешинского сахарного комбината были установлены современные линии фасовки и прессовки. Обновлена транспортная система предприятия, построено два дополнительных склада — для фасованного сахара и для хранения сырья.
Собственная фасовка позволяет исключить фирмы-фасовщики из схемы поставки сахара в розничные сети. Теперь продукция под собственной маркой агрохолдинга напрямую поступает во все магазины региона.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
9 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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