В Воронежской области крупнейшая в России сахарная компания открыла цех прессовки и фасовки рафинада



В Воронежской области на Перелёшинском сахарном комбинате крупнейшая в России компания по производству сахара Группа «Продимекс» запустила новый цех фасовки и выпуска сахара-рафинада мощностью 250 т в сутки. Стоимость реализации проекта составила более 530 млн рублей. Создано около 70 новых рабочих мест.

В рамках модернизации Перелешинского сахарного комбината были установлены современные линии фасовки и прессовки. Обновлена транспортная система предприятия, построено два дополнительных склада — для фасованного сахара и для хранения сырья.

Собственная фасовка позволяет исключить фирмы-фасовщики из схемы поставки сахара в розничные сети. Теперь продукция под собственной маркой агрохолдинга напрямую поступает во все магазины региона.

Воронежская область, Центральный федеральный округ