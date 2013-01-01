В Воронеже запустили роботизированное импортозамещающее производство строительных смесей



В Воронеже ООО «Формматериалы» при участии финской компании «Lahti Precision» запустило новое предприятие по выпуску строительных смесей мощностью более 250 тысяч тонн в год. На заводе роботизированы все этапы производства.

Высокое качество продукции обеспечивает точность дозировки компонентов смесей и исключение из производственного цикла «человеческого фактора». Значительно расширилась и продуктовая линейка. К 35 наименованиям выпускаемой продукции добавилось еще 20, в том числе - смеси с уникальным составом и новой технологией производства.

По словам исполнительного директора ООО «Формматериалы» Виктора Селютина, запуск завода стал новым этапом в реализации стратегии предприятия, ориентированной на импортозамещение в сегменте качественных строительных материалов.

ООО «Формматериалы» выпускает все необходимые в строительстве смеси, пескобетоны, песок кварцевый фракционированный для строительных и ландшафтных работ и т.д.

Воронежская область, Центральный федеральный округ