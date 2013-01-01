В Воронеже запустили роботизированное импортозамещающее производство строительных смесей
Июн 10
В Воронеже ООО «Формматериалы» при участии финской компании «Lahti Precision» запустило новое предприятие по выпуску строительных смесей мощностью более 250 тысяч тонн в год. На заводе роботизированы все этапы производства.
Высокое качество продукции обеспечивает точность дозировки компонентов смесей и исключение из производственного цикла «человеческого фактора». Значительно расширилась и продуктовая линейка. К 35 наименованиям выпускаемой продукции добавилось еще 20, в том числе - смеси с уникальным составом и новой технологией производства.
По словам исполнительного директора ООО «Формматериалы» Виктора Селютина, запуск завода стал новым этапом в реализации стратегии предприятия, ориентированной на импортозамещение в сегменте качественных строительных материалов.
ООО «Формматериалы» выпускает все необходимые в строительстве смеси, пескобетоны, песок кварцевый фракционированный для строительных и ландшафтных работ и т.д.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
10 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|10 Июн:
|10 Июн:
|10 Июн:
Центральный федеральный округ:
|10 Июн:
|10 Июн:
|10 Июн:
РОССИЯ:
|10 Июн:
|10 Июн:
|8 Июн: