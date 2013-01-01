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В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей

Апр 23
Москва Центральный федеральный округ
В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей

В Воронеже АО «Воронежсинтезкаучук», один из крупнейших производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов в России (входит в нефтехимический холдинг «Сибур»), завершило реализацию инвестпроекта по увеличению производства термоэластопластов на 50 тыс. тонн — до 135 тыс. тонн в год. Объём инвестиций в новое производство составил 5,1 млрд рублей. Среди преимуществ проекта — высокая экологичность конечной продукции и самого производства.
Термоэластопласты (ТЭП) — уникальный современный полимер, позволяющий значительно повысить качество продукции в различных отраслях промышленности.

Прежде всего, ТЭП востребованы при строительстве дорог, т.к. их использование предотвращает разрушение асфальта, особенно при постоянных перепадах температур в осенне-весенний период (что актуально для России), увеличивая срок эксплуатации дорожного покрытия до 10 лет.

Благодаря расширению производства в этом году продуктовый портфель компании пополнится пятью новыми марками ТЭП, востребованными в обувной промышленности, автомобилестроении, сегменте упаковки, производстве бытовых изделий (в т.ч., гигиенических средств и изделий, имеющих контакт с продуктами питания).

Новые мощности также ориентированы на удовлетворение спроса в сфере производства компаундов и клеев. Дополнительные мощности по выпуску ТЭП смогут удовлетворить потребности российского и зарубежных рынков и в этом сегменте.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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