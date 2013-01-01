В Воронеже прошла презентация проекта строящегося в регионе завода сельхозтехники KUHN Group
На рабочей встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым французские инвесторы обсудили план реализации в Рамонском районе инвестиционного проекта стоимостью 380 миллионов рублей.
«Между Россией и Францией сложились партнерские связи, и новое предприятие станет кирпичиком в фундаменте добрых взаимоотношений наших стран. Компания КУН - наш надежный партнер. Для нас важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области и приносили с собой передовые технологии», – сказал на презентации завода Александр Гусев.
Губернатор заверил, что, правительство региона будет оказывать инвесторам всю необходимую поддержку, а запуск нового производства в Воронежской области будет способствовать развитию сельхозотрасли региона и повышению активов самой компании.
KUHN Group планирует развивать партнерство и с Воронежским государственным университетом, обеспечить студентам технический доступ к предприятию.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
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