В Воронеже прошла презентация проекта строящегося в регионе завода сельхозтехники KUHN Group



На рабочей встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым французские инвесторы обсудили план реализации в Рамонском районе инвестиционного проекта стоимостью 380 миллионов рублей.

Генеральный директор ООО «КУН ВОСТОК» Асад Лапш отметил, что площадка в 19 га под строительство завода в Воронежской области была выбрана из-за благоприятных экономических условий, хороших рынков сбыта, наличия квалифицированных специалистов. Он подчеркнул, что сегодня идет согласование инвестиционного проекта и оформление всех разрешительных документов, полномасштабное строительство начнется с 2019 года, а в 2020 году запустят первую очередь завода, где будет создано около 50 рабочих мест.

«Между Россией и Францией сложились партнерские связи, и новое предприятие станет кирпичиком в фундаменте добрых взаимоотношений наших стран. Компания КУН - наш надежный партнер. Для нас важно, чтобы иностранные компании приходили на территорию области и приносили с собой передовые технологии», – сказал на презентации завода Александр Гусев.

Губернатор заверил, что, правительство региона будет оказывать инвесторам всю необходимую поддержку, а запуск нового производства в Воронежской области будет способствовать развитию сельхозотрасли региона и повышению активов самой компании.

KUHN Group планирует развивать партнерство и с Воронежским государственным университетом, обеспечить студентам технический доступ к предприятию.

Воронежская область, Центральный федеральный округ