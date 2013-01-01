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В Воронеже открылся Центр развития технологий искусственного интеллекта

Окт 17
Москва Центральный федеральный округ
В Воронеже открылся Центр развития технологий искусственного интеллекта

Выпускники центра, созданного концерном «Созвездие» и Воронежским государственным университетом, будут разрабатывать проекты в области информационных систем и проводить исследования в сфере создания новых технологий обработки информации для российской гражданской и военной промышленности.
Лучшие студенты смогут приступить к работе на предприятиях госкорпорации Ростех уже в процессе обучения в Центре развития технологий искусственного интеллекта, который вошел в состав факультетов компьютерных наук, прикладной математики, информатики и механики.

«Важно, что в процесс обучения включен индустриальный партнер мирового уровня — концерн „Созвездие“. Ранее при поддержке этого базового предприятия ВПК мы открыли лабораторию при кафедре систем телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы», — отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

«Сотрудничество холдингов Ростеха с крупнейшими российскими вузами дает хорошие результаты. Наша цель — привлечь магистрантов к решению реальных производственных задач и подготовить талантливых специалистов для работы на наших предприятиях», — подчеркнул генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.

Он также отметил, что собственные разработки в сфере технологий искусственного интеллекта имеет ограниченное число стран и российская промышленность входит в число лидеров по данному направлению.

По оценкам экспертов, искусственный интеллект скоро станет основой «умных городов», развитых цифровых систем, «интеллектуальной» электроники и робототехники.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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