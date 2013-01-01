В Воронеже открылся Центр развития технологий искусственного интеллекта
Выпускники центра, созданного концерном «Созвездие» и Воронежским государственным университетом, будут разрабатывать проекты в области информационных систем и проводить исследования в сфере создания новых технологий обработки информации для российской гражданской и военной промышленности.
«Важно, что в процесс обучения включен индустриальный партнер мирового уровня — концерн „Созвездие“. Ранее при поддержке этого базового предприятия ВПК мы открыли лабораторию при кафедре систем телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы», — отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.
«Сотрудничество холдингов Ростеха с крупнейшими российскими вузами дает хорошие результаты. Наша цель — привлечь магистрантов к решению реальных производственных задач и подготовить талантливых специалистов для работы на наших предприятиях», — подчеркнул генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.
Он также отметил, что собственные разработки в сфере технологий искусственного интеллекта имеет ограниченное число стран и российская промышленность входит в число лидеров по данному направлению.
По оценкам экспертов, искусственный интеллект скоро станет основой «умных городов», развитых цифровых систем, «интеллектуальной» электроники и робототехники.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
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