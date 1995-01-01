В Вологодском госуниверситете вместо 14 факультетов создали 7 институтов



Член Вологодской ТПП-Вологодский государственный университет изменил свою структуру: с нового учебного года вместо 14 факультетов в вузе созданы 7 институтов. Это институт математики, естественных и компьютерных наук; институт машиностроения, энергетики и транспорта; инженерно-строительный институт; институт управления, экономики и юриспруденции; институт истории и филологии; институт педагогики, психологии и физического воспитания; институт культуры и туризма.

Так, институт математики, естественных и компьютерных наук возглавил Алексей Ударатин , кандидат технических наук. Он начинал свою деятельность в ВоГУ в 2001 году, участник программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, член Совета молодых учёных и специалистов Вологодской области. Исполнял обязанности декана факультета экологии ВоГУ.

Директором института машиностроения, энергетики и транспорта назначен кандидат технических наук Александр Фролов . Он работает в университете 14 лет. Декан факультета производственного менеджмента и инновационных технологий ВоГУ.

Руководителем инженерно-строительного института стал доктор технических наук Алекснадр Кочкин , который работает в университете с 1977 года. Декан инженерно-строительного факультета ВоГУ.

Институт управления, экономики и юриспруденции возглавил доктор экономических наук Алексей Маклахов. На его счету около 15 лет работы в правительстве Вологодской области; в 2014-2015гг. учебном году - профессор кафедры экономики и менеджмента ВГУ. С 2010 года является членом ученого совета ИСЭРТ РАН, Вологда.

Доктор исторических наук Василий Саблин возглавил институт истории и филологии . С 1995 года Василий Анатольевич является деканом исторического факультета ВоГУ.

Директором института педагогики, психологии и физического воспитания стала кандидат педагогических наук Татьяна Поярова . С 1992 года работает в системе образования, директор педагогического института ВоГУ. Возглавляет Вологодское региональное отделение Российского психологического общества.

Кандидат экономических наук Марина Иванова стала директором института культуры и туризма . С 2012 года она работает внешним совместителем на кафедре экономики и менеджмента Вологодского государственного университета.

Каждый институт, наряду с функциями подготовки кадров и инновационного развития, будет выполнять и консалтингово-экспертную функцию для соответствующей сферы или кластера нашего региона, - сообщает пресс-служба ВоГУ.

На фото: Ударатин Алексей Валентинович, кандидат технических наук, доцент , возглавивший Институт математики, естественных и компьютерных наук