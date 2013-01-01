

В Вологодской ТПП прошел круглый стол с самозанятыми гражданами с участием Налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Уполномоченного по защите прав предпринимателей ВО. Основной вопрос – как правильно выбрать вид налогообложения для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых.

Галина Телегина, президент Вологодской ТПП: «Официального понятия «самозанятый» нет. Однако к этой категории можно отнести всех тех, кто самостоятельно обеспечивает себя работой. Это мастера, парикмахеры, швеи, организаторы мероприятий, пекари и многие другие. Главная отличительная особенность – получение от своей деятельности систематического дохода. Наша задача – рассказать участникам какие варианты налогообложения будут удобны именно для них. Обратить внимание на пенсионное законодательство, а также услышать вопросы, которые помогут институтам поддержки бизнеса совместно выйти с поправками в действующее законодательство».

Олег Белов, начальник Департамента труда и занятости области: «Вологодская область может оказать несколько вариантов поддержки самозанятым. Это и финансовая поддержка для реализации бизнес-проекта, и возмещение фактических затрат на регистрации статуса индивидуального предпринимателя, переобучение и консультирование по вопросам работы. Уже есть цифры мер поддержки на 2019 год для граждан, которые бы хотели начать свое дело, более того, к 2020 году суммы значительно увеличиваются».

Степан Ткачук, уполномоченный по защите прав предпринимателей: «Вопрос, поднятый на круглом столе очень важен, потому что большой процент граждан и в основном это молодые женщины, обеспечивают себя и свою семью постоянным доходом. Нужно помочь им разобраться в сложном законодательстве, подсказать как войти в правовое поле и закрепить официально статус индивидуального предпринимателя».

На круглом столе рассмотрели варианты налоговых режимов, в т.ч. с учетом особенностей Вологодской области. Порядок получения патента и порядок уплаты страховых взносов. Встреча получилась живой и интересной. Отдельное внимание уделили планируемым на 2019 год городским ярмаркам, т.к. в основном участники круглого стола имеют возможность предложить свою продукцию вологжанам именно там. Самое ближайшее мероприятие – это масленичная неделя.

Напомним, Вологодская ТПП активно помогает "самозанятым", проводя для них обучение и организуя площадку для обмена контактами, проект "Бизнес-паркур".

Ближайшее мероприятие, которое направлено на помощь бизнесу пройдет 26 февраля по продажам в соц.сети инстаграм.

Партнер мероприятий в феврале ПАО «Промсвязьбанк», новый опорный банк для оборонной промышленности.

Пресс-служба Вологодской ТПП