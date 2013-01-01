В Вологодской ТПП прошел круглый стол с самозанятыми гражданами
В Вологодской ТПП прошел круглый стол с самозанятыми гражданами с участием Налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Уполномоченного по защите прав предпринимателей ВО. Основной вопрос – как правильно выбрать вид налогообложения для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых.
Олег Белов, начальник Департамента труда и занятости области: «Вологодская область может оказать несколько вариантов поддержки самозанятым. Это и финансовая поддержка для реализации бизнес-проекта, и возмещение фактических затрат на регистрации статуса индивидуального предпринимателя, переобучение и консультирование по вопросам работы. Уже есть цифры мер поддержки на 2019 год для граждан, которые бы хотели начать свое дело, более того, к 2020 году суммы значительно увеличиваются».
Степан Ткачук, уполномоченный по защите прав предпринимателей: «Вопрос, поднятый на круглом столе очень важен, потому что большой процент граждан и в основном это молодые женщины, обеспечивают себя и свою семью постоянным доходом. Нужно помочь им разобраться в сложном законодательстве, подсказать как войти в правовое поле и закрепить официально статус индивидуального предпринимателя».
На круглом столе рассмотрели варианты налоговых режимов, в т.ч. с учетом особенностей Вологодской области. Порядок получения патента и порядок уплаты страховых взносов. Встреча получилась живой и интересной. Отдельное внимание уделили планируемым на 2019 год городским ярмаркам, т.к. в основном участники круглого стола имеют возможность предложить свою продукцию вологжанам именно там. Самое ближайшее мероприятие – это масленичная неделя.
Напомним, Вологодская ТПП активно помогает "самозанятым", проводя для них обучение и организуя площадку для обмена контактами, проект "Бизнес-паркур".
Ближайшее мероприятие, которое направлено на помощь бизнесу пройдет 26 февраля по продажам в соц.сети инстаграм.
Партнер мероприятий в феврале ПАО «Промсвязьбанк», новый опорный банк для оборонной промышленности.
Пресс-служба Вологодской ТПП
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