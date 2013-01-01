В Вологодской области завершили реализацию приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов



Реализованный в Вологодской области приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Организация лесозаготовок и деревообрабатывающего производства на ООО «Сивеж» признан завершенным Минпромторгом РФ. В результате осуществления проекта в Бабушкинском районе и в городе Вологде созданы новые деревообрабатывающие производства. Объем инвестиций составил около 550 млн рублей. Трудоустроено 144 человека.

В рамках проекта организовано лесозаготовительное подразделение в составе высокотехнологичных комплексов по заготовке и вывозке древесины в объеме не менее 187 тыс. кубометров.

На предприятии ООО «Сивеж» созданы производственные мощности по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного щита, древесных гранул (пеллет), клееного бруса и древесного угля.

Бюджетная эффективность проекта в период его реализации, включая арендные платежи за лесные участки, составила 75 млн рублей.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ