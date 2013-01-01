В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей
Компания «Фиброплит» инвестировала 2,5 млрд. рублей в создание нового предприятия на территории индустриального парка «Череповец»,получив льготный кредит в 946 миллионов рублей при поддержке «Фонда развития моногородов».
Уже сегодня инвестор планирует реализовать пилотный проект по строительству ФАПа из фибролитовых плит в Вологодском районе. Уникальная для российского строительного рынка продукция нового завода в Череповце будет ориентирована не только на внутренний рынок, но на стройиндустрию европейских стран, прежде всего, Финляндии, Дании, Германии.
На данный момент на заводе работают 72 человека, в дальнейшем число работников будет увеличено до 138 человек.
ООО «Фиброплит» является резидентом индустриального парка «Череповец», который был введен в эксплуатацию в 2017 году. В создание инженерной и транспортной инфраструктуры парка вложено 875,3 млн. рублей, причем 95 процентов этих средств были выделены «Фондом развития моногородов».
Кроме того, в 2017 году Череповец получил статус ТОСЭР. Резидентами этой территории опережающего развития стали шесть предприятий, привлечено свыше 1 млрд. рублей инвестиций, создано 168 рабочих мест в сферах машиностроение, пищевое и промышленное производство, овощеводство и растениеводство.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
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