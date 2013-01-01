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В Вологодской области запустили модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3

Дек 26
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области запустили модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3

В эту установку и в терминал для хранения сырьевых продуктов емкостью 30 тысяч тонн на своем предприятии директор АО «Апатит» в Череповце холдинг «ФосАгро» инвестировал более 5 млрд рублей.
Модернизация сернокислотной установки СК-600/3 с увеличением мощности проведена с использованием преимущественно российского оборудования и инженерных решений АО «НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова» - единственного в России профильного научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам.

Существенно увеличилась надежность работы СК и ее экологическая безопасность. Например, система оснащена собственным водооборотным циклом производительностью 6 тыс. кубометров воды в час.

Производственная мощность СК-600/3 возросла с 680 тысяч тонн до 1 млн тонн серной кислоты в год. Таким образом, предприятие обеспечило себя ключевым компонентом для производства удобрений и снизило зависимость от внешних поставщиков этого сырья.

«Сегодня мы делаем все, чтобы как можно меньше зависеть от внешних факторов. Компания планомерно движется к обеспечению себя всем необходимым для производства и реализации нашего главного продукта – экологически чистых минеральных удобрений. В скором времени в Череповце, будет построена пятая установка по производству серной кислоты, четвертый агрегат по производству азотной кислоты, производство сульфата аммония. Реконструкция железнодорожной инфраструктуры позволит более оперативно поставлять возросший объем производимой продукции потребителям. Безусловно, это усилит наши позиции на мировом рынке и повысит продовольственную безопасность страны», - подчеркнул генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Открытие терминала для хранения 30 тысяч тонн сырьевых продуктов стало очередным этапом реализации проекта по созданию производства сульфата аммония, необходимого для планомерного увеличения объема выпуска минеральных удобрений. Строительство установки сульфата аммония мощностью 300 тысяч тонн в год повысит устойчивость компании, которая до сих пор закупала это сырье у сторонних поставщиков.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что созданные «ФосАгро» уникальные объекты работают на развитие несырьевого экспорта страны и социально-экономическое развитие региона. Он заявил о том, что региональные власти гарантируют проектам компании инвестиционные льготы и меры государственной поддержки.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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