В Вологодской области запущена новая линия для фасовки 30 тонн мороженого в сутки



На ООО «Вологодское Мороженое», крупнейшем предприятии по производству мороженого в России, налажено новое оборудование для фасовки 30 тонн продукции в сутки. Установленная линия запущена в технологический процесс в круглосуточном режиме. Вложения составили 100 млн рублей.

Современная линия мощностью 30 тонн в сутки позволит паковать любой вид мороженого в вафельные стаканчики. Самый популярный вид продукции – «Вологодский пломбир», отмеченный Российским знаком качества, изготавливается только из натурального молока и сливочного масла местного производства.

На сегодняшний день ассортимент «Вологодского Мороженого» превышает 250 наименований. Почти половина производимой продукции поставляется в регионы европейской части России. Кроме того, за пределы страны экспортируется около 400 тонн вологодского мороженого в месяц. В числе приоритетных направлений — Израиль, Китай, а также страны Африки.

Вологодская область, Центральный федеральный округ