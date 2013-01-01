В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей



Устройства YARUS L7150 произведенные на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ), который входит в холдинг «Швабе», принимают карты национальной системы МИР и международных платежных систем VISA и MasterCard.

Новое устройство запущено в серийное производство, объем первой партии составил почти пять тысяч изделий. Аппарат принимает бесконтактные карты, карты с магнитной полосой и чипом.

По словам генерального директора ВОМЗ Василия Морозова, создание пинпада стало для предприятия абсолютно новым опытом в рамках программы диверсификации, а основным преимуществом нового устройство является возможность обслуживания карт платежной системы МИР.

Эта функция сегодня доступна не на всех пинпадах, которые сегодня используются в России.

Планируется, что 2019 году YARUS L7150 начнут внедрять в розничных магазинах Москвы, Подмосковья и других регионов.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ