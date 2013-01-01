В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей
Дек 3
Устройства YARUS L7150 произведенные на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ), который входит в холдинг «Швабе», принимают карты национальной системы МИР и международных платежных систем VISA и MasterCard.
Новое устройство запущено в серийное производство, объем первой партии составил почти пять тысяч изделий. Аппарат принимает бесконтактные карты, карты с магнитной полосой и чипом.
По словам генерального директора ВОМЗ Василия Морозова, создание пинпада стало для предприятия абсолютно новым опытом в рамках программы диверсификации, а основным преимуществом нового устройство является возможность обслуживания карт платежной системы МИР.
Эта функция сегодня доступна не на всех пинпадах, которые сегодня используются в России.
Планируется, что 2019 году YARUS L7150 начнут внедрять в розничных магазинах Москвы, Подмосковья и других регионов.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
3 Дек 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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