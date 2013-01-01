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В Вологодской области впервые в России применена мобильная система для хирургии глаза вне клиники

Июн 19
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области впервые в России применена мобильная система для хирургии глаза вне клиники

В г. Череповце Вологодской области врачи-офтальмологи провели первые выездные операции по лазерной коррекции зрения с помощью мобильной системы для рефракционной хирургии глаза, разработанной Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) холдинга «Росэлектроника». С учетом территориальных особенностей России появление мобильной установки для лазерной коррекции зрения является прорывом в области медицины.
Монтаж оборудования в Череповце занял два часа, после чего станция была полностью готова к работе. С ее помощью за два дня было успешно проведено 15 операций. Первое применение станции вне специальной клиники показало, что микрохирургические офтальмологические операции могут проводиться в любом медучреждении, где имеется стандартная операционная.

«Станция уже успешно эксплуатируется в клиниках Ярославля и Ухты, однако до последнего времени она использовалась исключительно как стационарная установка, — отметил исполнительный директор РЗП Алексей Старков. — Новая аппаратура существенно расширит географию проведения рефракционных операций. В ближайшее время мы планируем установку наших станций в клиниках Татарстана и Крыма».

Станция OLIMP представляет собой уникальную систему для выполнения сложных рефракционных операций с помощью лазера. Компактные габариты твердотельного излучателя позволили существенно уменьшить размеры и вес установки, а модульная конструкция корпуса обеспечила ее мобильность. Встроенные функции контроля позволяют фиксировать все параметры оборудования и действия операционной бригады. Аппаратура оснащена специальной видеосистемой, которая позволяет хирургу проводить операции «по монитору».

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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