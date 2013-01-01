В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика
Первая партия бройлеров, выпущенная возрожденным после банкротства предприятием, поступила на прилавки магазинов Вологодской области.
Сегодня поголовье птицы на фабрике превышает 800 тысяч голов. До конца декабря на восстановленной птицефабрике планируется произвести 850 тонн продукции, а с января 2019 года - выйти на проектную мощность и еженедельно производить до 950 тонн мяса птицы.
В начале декабря птицефабрика получила сертификат на готовую продукцию. По данным пресс-службы губернатора Вологодской области ей присвоен товарный знак «Настоящий вологодский продукт». Этот документ о прохождении добровольной системы сертификации открывает для птицефабрики широкие возможности для реализации своей продукции в 130 фирменных магазинах на территории Вологодской области и в других регионах.
Губернатор Олег Кувшинников на встрече с работниками птицефабрики заявил, что власти региона через уполномоченный склад обеспечат поставку продукции предприятия в школы, больницы, детские сады. Он отметил, что будет оказана вся необходимая поддержка для того чтобы птицефабрика смогла развиваться, увеличивать объемы производства и принимать на работу всех, кто ранее был сокращен.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
|11 Дек:
|11 Дек:
|11 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек: