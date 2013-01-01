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В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика

Дек 11
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области возобновила работу Шекснинская птицефабрика

Первая партия бройлеров, выпущенная возрожденным после банкротства предприятием, поступила на прилавки магазинов Вологодской области.
Предприятие находилось в стадии банкротства с 2013 года, его мощности с ноября 2016 года по договору хранения использовало ООО «Паритет-Вятка». В октябре этого года договор был расторгнут, имущество передано вновь образованному ООО «Шекснинская птицефабрика». Найден вологодский инвестор, имеющий опыт в сфере птицеводства. Было закуплено родительское стадо бройлеров и технологическое оборудование, работы по восстановлению производства выполняли 350 новых сотрудников.

Сегодня поголовье птицы на фабрике превышает 800 тысяч голов. До конца декабря на восстановленной птицефабрике планируется произвести 850 тонн продукции, а с января 2019 года - выйти на проектную мощность и еженедельно производить до 950 тонн мяса птицы.

В начале декабря птицефабрика получила сертификат на готовую продукцию. По данным пресс-службы губернатора Вологодской области ей присвоен товарный знак «Настоящий вологодский продукт». Этот документ о прохождении добровольной системы сертификации открывает для птицефабрики широкие возможности для реализации своей продукции в 130 фирменных магазинах на территории Вологодской области и в других регионах.

Губернатор Олег Кувшинников на встрече с работниками птицефабрики заявил, что власти региона через уполномоченный склад обеспечат поставку продукции предприятия в школы, больницы, детские сады. Он отметил, что будет оказана вся необходимая поддержка для того чтобы птицефабрика смогла развиваться, увеличивать объемы производства и принимать на работу всех, кто ранее был сокращен.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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