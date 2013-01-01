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В Вологодской области стартовало строительство первого в России завода по производству CLT-панелей

Июн 26
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области стартовало строительство первого в России завода по производству CLT-панелей

В Сокольском районе Вологодской области началось строительство уникального завода ООО «Сокол СиЭлТи» по производству CLT-панелей. Вместе с символическим камнем в основание завода заложена титановая капсула с посланием, где указано, что это первый в России подобный завод. Инвестиции в объект составляют 3 млрд рублей.
Стеновые CLT-панели – современный экологически чистый строительный материал. Перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости намного их превосходят. Современные технологии с использованием CLT-панелей активно применяются за рубежом для строительства как многоквартирных домов, так и частных коттеджей.

На заводе в Соколе планируется выпускать до 35 тыс. кубометров CLT-панелей длиной до 24 м, шириной до 3,5 м и толщиной от 6 до 40 см. Продукция такого формата в России еще не производится. Ее наличие позволит строить многоэтажные индивидуальные дома, промышленные и социальные объекты. Планируется, что 80% продукции будет поставляться на экспорт, т.к. этот вид стеновых панелей востребован в Европе, прежде всего, в Австрии, Германии, Великобритании.

Поставка и монтаж оборудования завода должны завершится к маю 2020 года. Первая тестовая панель сойдет с линии в декабре 2020 года. Проектная мощность предприятия, на которую планируется выйти через 5 лет, составит 250 тысяч квадратных метров строительных материалов. Для обеспечения будущего производства сырьем подобраны лесные участки на площади 259 тыс. га в четырех районах Вологодской области в рамках приоритетного регионального проекта по освоению лесов.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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