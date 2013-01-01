В Вологодской области производителям продуктов снизили ставки на «упрощенку»



На минувшей неделе правительство области одобрило целый ряд новых законопроектов, разработанных по поручению губернатора области Олега Кувшинникова и направленных на создание в регионе благоприятного налогового режима для бизнеса. Отдельная законодательная инициатива касается льгот предприятиям пищевой промышленности, работающим по упрощенной системе налогообложения.

Поддержать инвесторов

Основные инициативы, касающиеся изменений в региональном инвестиционном законодательстве и создания благоприятного делового климата, губернатор Олег Кувшинников озвучил в ходе недавнего заседания Государственного совета, прошедшего в конце сентября с участием руководителей ключевых подразделений областного правительства и депутатов Законодательного Собрания области. Речь шла об установлении новых льгот по налогу на имущество для организаций, реализующих приоритетные инвестпроекты.

2,163 миллиарда рублей составили поступления по УСН в консолидированный бюджет области в 2017 году.

- Впервые будет внедрен «зональный» подход при установлении сроков льгот, позволяющий учесть экономический ландшафт ведения бизнеса. Наибольшая поддержка будет оказываться инвесторам «восточных» районов, находящихся в связи с удаленностью от центра в менее выгодных экономических условиях ведения бизнеса. Льготы будут действовать на срок до восьми лет. Сейчас в большинстве случаев льготы предоставляются на два года, - отметил глава региона.

Другая важная инициатива губернатора: чтобы рассчитывать на получение льгот, новым организациям-инвесторам будет достаточно вложить в тот или иной проект 50 миллионов рублей, а не 100 миллионов, как сейчас. Кроме того, Олег Кувшинников предложил ввести новую налоговую льготу и освободить от уплаты налога на имущество предприятия традиционных отраслей экономики районов. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение. Критерием для получения льготы будет являться минимальный объем инвестиций в размере 10 миллионов рублей.

Губернатор инициировал и целый ряд других мер по поддержке инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, - полностью освободить от налога на имущество сроком на 5 лет тех, кто модернизирует производство на 90% и более. А также предоставить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Другими словами, предприятия получают право уменьшить платежи по налогу на прибыль, зачисляемые в областной бюджет, на сумму расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию основных средств.

- Введение вычета позволит создать конкурентоспособные условия налогообложения для инвесторов в Вологодской области по сравнению с другими регионами России. Предлагается предоставить право покрытия за счет налога на прибыль до 50% расходов инвестиционного характера вновь образованным организациям при осуществлении инвестиций в объеме более 50 миллионов рублей. В течение пяти лет данная категория налогоплательщиков будет платить налог на прибыль в областной бюджет по ставке 5%, - комментирует начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

Практически одновременно с этим новые законопроекты были вынесены и на обсуждение коллегии Законодательного Собрания, в ходе которого была сформирована повестка предстоящей 26-й сессии областного парламента.

Льготы для бизнеса

Еще один проект областного закона предлагает снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством продуктов питания.

С подобной инициативой к областным властям обратились ряд региональных бизнес-объединений, в числе которых были Вологодская торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области.

Комментарии

Андрей ЛУЦЕНКО, председатель ЗСО:

- "Для стимулирования создания новых предприятий предполагается снизить порог «вхождения» в проект: инвестор должен будет вложить не 100, а 50 миллионов рублей. Для крупных проектов также уменьшена планка «вхождения»: с 30 до семи миллиардов рублей. Кроме того, расширяется список сфер, в которых работают компании, претендующие на льготы. Для стимулирования инвесторов мы вводим понятие «зональности» - «восток», «запад» Вологодской области. Чем дальше населенный пункт от областного центра и менее развита инфраструктура, тем на более долгий срок предоставляются льготы".

Галина ТЕЛЕГИНА, президент Вологодской ТПП:

- "Конечно, хорошо, что для предпринимателей в Вологодской области вводятся новые льготы, что бизнес-сообщество и бизнес-объединения оказались услышаны региональными властями. Но надо понимать, что любой хороший закон будет работать только в том случае, если механизм его реализации будет понятен и прозрачен для всех сторон процесса. Мы предлагаем предоставлять льготы бизнесу по упрощенной системе. Иначе из-за бюрократических проволочек полученные предпринимателями преференции могут оказаться меньше, чем предприятие потратит времени и средств на сбор документов".

Воспользоваться налоговыми льготами смогут около 200 малых предприятий, выпускающих пищевую продукцию.

- Мы изучили опыт других регионов и предлагали снизить ставки по обоим вариантам УСН - «доходы» и «доходы минус расходы» - до 5% и 10% соответственно для всего бизнеса, - рассказывает исполнительный директор СПП Вологодской области Александр Быков. - Но пока в качестве эксперимента было принято решение остановиться только на предприятиях «пищевки». Мы рассчитываем на то, что обсуждение и консультации по этой теме будут продолжены.

- В первую очередь будут снижены ставки по видам деятельности, связанным с производством пищевой продукции. Поскольку именно в этой сфере у нас и задействована подавляющая часть предпринимательства, сталкивающаяся с этими проблемами. По остальным направлениям нужно проводить комплексный анализ. Если оголтело идти на снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, то выпадающих доходов в бюджете может оказаться под миллиард рублей, - пояснял во время недавней встречи с журналистами заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

В итоге на рассмотрение депутатов вынесена инициатива по снижению ставок при объекте налогообложения «доходы» - с 6% до 5%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - с 15% до 12%.

- Налоговая нагрузка в отношении указанных налогоплательщиков уменьшится предположительно на 20%. Размер господдержки в виде налоговой льготы оценивается в размере 10,6 миллиона рублей в год. Предоставление предлагаемой налоговой льготы субъектам малого бизнеса, занятым в пищевой промышленности, направлено на поддержку развития агропромышленного комплекса региона, а также на продвижение вологодского продукта на российские рынки, - отмечает Валентина Артамонова.

По информации департамента финансов, в целом по области воспользоваться этой льготой смогут порядка 200 субъектов малого и среднего предпринимательства.

- У нас микропредприятие, все налоги и заработную плату мы платим «в белую». Поэтому платежи налогов и страховых взносов для нас - это существенные расходы. Усугубляют ситуацию и необходимость приобретения деклараций на выпуск продукции, которая для малого бизнеса и крупных мясоперерабатывающих предприятий стоит одинаково, - рассказывает председатель никольского ССППК «Кооператор» Татьяна Павлова. - Мы работаем по упрощенной системе налогообложения («доходы минус расходы»). Поэтому льготы станут для нас неплохой поддержкой. Высвободившиеся средства мы могли бы направить на приобретение нового оборудования. Кроме того, мы проводим реконструкцию здания под переработку дикорастущих культур и овощей. Поэтому сэкономленные средства мы могли бы направить на обучение наших специалистов в вузах или техникумах.

- Технологов и других специалистов нам действительно не хватает. Возможно, со снижением ставок у нас появятся средства на увеличение зарплаты для того, чтобы люди шли к нам работать. Или мы могли бы направить средства на закупку сырья, которое постоянно дорожает. Ведь поднимать цены на свою продукцию до бесконечности мы не можем, - соглашается руководитель тотемского ССППК «Кооппродукт» Ирина Игошева.

Источник:www.krassever.ru