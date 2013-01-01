В Вологодской области открыли промышленный туристический маршрут на сталепрокатное производство



В Череповце состоялась церемония открытия нового туристического маршрута - от музея металлургии к действующему прокатному стану на Череповецком металлургическом комбинате. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, с открытием нового маршрута Череповец станет лидером по развитию промышленного туризма не только в регионе, но и на всем Северо-Западе России.

Знакомство посетителей экскурсии будет начинаться с музея металлургической промышленности. К интерактивным экспонатам, рассказывающим об истории развития отрасли и современном производстве, добавилась новая экспозиция под открытым небом «Путешествие к истокам». Здесь разместили оборудование, которое в разное время использовалось в производстве чугуна, стали, проката. Среди них - чугуновоз, сталеразливочный ковш, прокатная клеть и другие агрегаты.

Маршрут продолжается на самом производительном в России стане горячей прокатки. Для безопасности туристов в сталелитейном цехе на 10-метровой высоте оборудовали застекленную смотровую галерею протяженностью 30 метров. Отсюда открывается обзорный вид на мощный и зрелищный процесс металлопроката.

С обзорной галереи можно будет увидеть и крупнейшую в Европе доменную печь «Северянка», которая почти 20 лет оставалась самой большой печью в мире и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня «Северянка» производит половину всего череповецкого чугуна.

В ходе экскурсии гости промышленной площадки Череповецкого металлургического комбината смогут увидеть и другие производственные объекты, часть из которых стилизована в рамках обновления внешнего облика фасадов основных зданий предприятия.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ