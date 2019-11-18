В Вологодской области открыли новую производственную площадку для лесопереработки



На территории Тотемского района Вологодской области филиал областного «Вологдалесхоза» открыл новый цех лесопиления в рамках реализации крупного инвестиционного проекта по организации лесозаготовок, лесопиления и деревообработки. Общая стоимость строительства площадки по переработке древесины превысила 300 млн рублей. Регион стремится к стопроцентной переработке заготовленной на его территории древесины.

Новый цех лесопиления построили за два года. Установленное оборудование позволит увеличить производство пиломатериалов в четыре раза — до 20 тысяч кубометров в год.

В рамках проекта также построили сушильные камеры, склад и собственную котельную, работающую на отходах деревообработки, что позволяет сделать производство безотходным.

В планах предприятия — увеличение производственных мощностей и расширение линейки готовой продукции. Помимо заготовки и переработки древесины «Вологдалесхоз» занимается защитой и воспроизводством леса.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ