В Вологодской области открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания



В Вологде состоялось открытие первой фабрики завершающего цикла по производству сухих детских смесей «Нестле», крупнейшей в России. Объем инвестиций превысил 1,9 млрд рублей. На новом производстве создано 30 рабочих мест.

Открывшаяся фабрика будет производить не менее 12 000 тонн сухих детских смесей в год. Ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии. В ближайшей перспективе планируется организовать полный цикл производства детских смесей – от изготовления до упаковки. Компания «Нестле» намерена выпускать в регионе до девяносто процентов всего продаваемого ею в России детского питания.

На фабрике трудятся более 270 человек, большая часть из них – выпускники Молочной академии. Компания получает поддержку от властей региона, и, как отметил губернатор, за годы сотрудничества зарекомендовала себя надежным партнером.

Несмотря на перевод в Россию основной части производства детских смесей, сырье компания по-прежнему закупает за рубежом.

«NESTLE» работает в Вологде уже больше 16 лет. Новая фабрика по производству детских смесей позволит нам нарастить присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Это открывает новые возможности для локализации и развития местных поставщиков»,- отметил глава компании в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Пока сырье для производства компания закупает за рубежом. Однако предполагается, что в ближайшей перспективе компания заменит импортное молоко на вологодское.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ