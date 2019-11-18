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В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке

Мар 4
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке

В Вологодской области завершены приоритетные инвестиционные проекты «Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО «Патриот» и «Создание лесоперерабатывающего комплекса на ООО «Экспофорест». Суммарный объем инвестиций составил около 900 млн рублей. На двух предприятиях создано свыше 200 рабочих мест.
В д. Морозовица Великоустюгского района создано современное деревообрабатывающее предприятие ООО «Патриот». Объем инвестиций в проект составил 523 млн рублей. Организовано лесозаготовительное подразделение в составе высокотехнологичных комплексов по заготовке и вывозке древесины в объеме не менее 83 тыс. кубометров.

На предприятии созданы производственные мощности по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного щита и древесных гранул (пеллет). Трудоустроено 125 работников.

В рамках инвестиционного проекта ООО «Экспофорест» в п. Вожега создано новое деревообрабатывающее производство и проведена реконструкция существующих объектов. Объем инвестиций в проект составил 352 млн рублей.

Предприятие осуществляет выпуск пиломатериалов, погонажных изделий, оцилиндрованного бревна, технологической щепы и древесных брикетов. Здесь создано 83 рабочих места.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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