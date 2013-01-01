В Вологодской области начали строить первую в России ферму по выращиванию атлантического лосося



В деревне Грибково Вологодского района заложили символическую плиту на месте строительства будущего рыбоводческого хозяйства компании «Аквапродукт». Проект будет реализован при поддержке израильской компании «АкваМаоф». Сумма инвестиций - более 2 млрд рублей. Это первый подобный объект на территории РФ.

Здесь планируют к 2020 году построить первое в России предприятие по выращиванию атлантического лосося с установками замкнутого водоснабжения мощностью 2,5 тыс. тонн рыбы в год. Комплекс разместится на площади 2 га. В нем будет создан полный цикл рыбоводства за счет систем замкнутого водоснабжения.

Кроме того, инвесторы намерены построить предприятие по рыбопереработке и завод по производству кормов. Также в регионе планируют создать второе рыбоводческое хозяйство мощностью 5 тыс. тонн лосося в год.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ