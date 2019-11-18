В Вологодской области начали реконструкцию на крупнейшем металлургическом комбинате за 3 млрд рублей
Фев 20
В Вологодской области стартовал проект по реконструкции шахтной печи №1 в цехе выплавки и внепечной обработки электростали сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Общий объем инвестиций составит около 3 млрд рублей. Запуск обновленного агрегата запланирован на четвертый квартал 2020 года.
На месте прежней шахтной печи будет возведен «гибкий» сталеплавильный агрегат, способный работать в нестандартном режиме, сочетая в себе свойства шахтной печи и малого конвертера.
Модернизированный агрегат сможет перерабатывать дополнительные объемы жидкого чугуна, что даст возможность снизить себестоимость электростали. Проектная производительность агрегата составит 1,3 млн тонн стали в год.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
20 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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