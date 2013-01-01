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В Вологодской области на металлургическом предприятии решили развивать промышленный туризм.

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области на металлургическом предприятии решили развивать промышленный туризм.

Череповецкий металлургический комбинат на Вологодщине — один из крупнейших в мире заводов по производству стали. Интерес людей к уникальному производственному процессу рождения стали привел руководство предприятия к решению развивать промышленный туризм.
Для этого в листопрокатном цехе обустроят специальную смотровую площадку размером 30 на 40 метров, попасть на которую можно будет через отдельный вход. За необычным промышленным процессом смогут наблюдать одновременно до 50 человек. Если новый проект будет востребован, на комбинате готовы открыть для туристов еще два цеха. В промышленный тур планируют включить и заводской музей.

- Мы нашли безопасный способ показать туристам настоящее промышленное производство. Здесь можно увидеть, как за две минуты заготовка превращается в рулон металла, - пояснил генеральный директор комбината Вадим Германов. - Производство стали на глазах туристов - та изюминка, которая делает Череповецкий металлургический комбинат уникальным для всей страны.

В России уже пользуются большой популярностью туры на Волховскую ГЭС в Ленинградской области , «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, завод «Иж-Авто» в Ижевске, винзаводы в Краснодарском крае и на другие предприятия с интересным процессом производства и богатой историей, являющиеся «визитными карточками» регионов.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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