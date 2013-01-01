В Вологодской области фермеры начали производить сыры на израильском оборудовании
Авг 30
В Вашкинском районе на базе крестьянско-фермерского хозяйства открылась сыроварня, способная перерабатывать до двух тонн молока в сутки
Полученное в своем хозяйстве молоко фермеры используют для производства трех видов твердых сыров. За два месяца работы в тестовом режиме переработали 68 тонн молока и произвели почти две тысячи головок сыра весом в шесть тонн.
Прежде чем открыть свое производство, вологодские фермеры посетили израильскую компанию, имеющую большой опыт производства сыров по швейцарской технологии. Этот опыт и аналогичное оборудование они использовали и при создании предприятия «Липин Бор» в России. А курс обучения сыроварению специалисты хозяйства прошли на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина.
В дальнейшем крестьянско-фермерское хозяйство планирует организовать производство масла и мороженого.
Вологодская область, Центральный федеральный округ
30 Авг 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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