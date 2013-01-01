В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля



В Волгоградской области в рамках очередного этапа реконструкции станции Гумрак Приволжской железной дороги завершилось строительство железнодорожного тоннеля, пролегающего под станционными путями. Ввод тоннеля снизил загруженность горловины станции за счёт перенаправления потока грузовых поездов. В результате перспективная пропускная способность участка возросла на 48 поездов в сутки.

Протяжённость однопутного электрифицированного тоннеля составляет 84 метра. Работы велись в рамках комплексной реконструкции станции Гумрак с увеличением длины станционных путей до 13,5 км и со строительством путепроводной развязки.

Кроме тоннеля, на территории станции Гумрак построен пешеходный мост, а также две пассажирские платформы. На заключительном этапе электрификации станции было установлено 308 опор контактной сети, смонтировано 24 км контактной подвески.

Реконструкция станции Гумрак — один из приоритетных проектов, реализуемых на Приволжской железной дороге.

Волгоградская область, Приволжский федеральный округ