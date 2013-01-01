В Волгоградской области завершили модернизацию филиала предприятия «Северсталь канаты»
Один из крупнейших производителей проволоки и стальных канатов в России АО «Северсталь канаты» (г. Череповец) завершил инвестпроект на площадке волгоградского филиала компании общей стоимостью около 1,5 млрд рублей.
Запущены в эксплуатацию машины и перемоточные станы для изготовления трехпрядных канатов, которые широко применяются для ограждений на разделительных полосах автодорог. Продукция предприятия поставляется в 20 стран мира, в том числе — в Азербайджан, Бельгию, Болгарию, Германию, Грецию, Грузию, Монголию, Сербию, Узбекистан.
Канаты производства волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» использовались при реализации значимых российских и региональных проектов, в том числе при обновлении мемориального комплекса «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане и ремонте Останкинской башни в Москве, а также при строительстве «Технопарка» в Сколково, Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербруге, Октябрьского моста через Шексну в Череповце и на других объектах.
Волгоградская область, Южный федеральный округ
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