В Волгоградской области завершили модернизацию филиала предприятия «Северсталь канаты»



Один из крупнейших производителей проволоки и стальных канатов в России АО «Северсталь канаты» (г. Череповец) завершил инвестпроект на площадке волгоградского филиала компании общей стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Завершение модернизации предприятия, которая продолжалась 4 года, позволяет волгоградскому филиалу увеличить выпуск специальных канатов на 10 тысяч тонн в год. За период реализации проекта на производственной площадке смонтировали три волочильных стана, машину для выпуска канатов больших диаметров, экструзионную линию. Установили девять канатных машин, девять перемоточных линий и экструдер для покрытия канатов полимером. Введена в эксплуатацию уникальная для России линия по производству многопрядных малокрутящихся канатов.

Запущены в эксплуатацию машины и перемоточные станы для изготовления трехпрядных канатов, которые широко применяются для ограждений на разделительных полосах автодорог. Продукция предприятия поставляется в 20 стран мира, в том числе — в Азербайджан, Бельгию, Болгарию, Германию, Грецию, Грузию, Монголию, Сербию, Узбекистан.

Канаты производства волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» использовались при реализации значимых российских и региональных проектов, в том числе при обновлении мемориального комплекса «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане и ремонте Останкинской башни в Москве, а также при строительстве «Технопарка» в Сколково, Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербруге, Октябрьского моста через Шексну в Череповце и на других объектах.

Волгоградская область, Южный федеральный округ