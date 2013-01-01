В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов



В Светлоярском районе открыт один из самых крупных в России полигонов, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой для перехода на новую систему обращения с ТКО.

Мощности нового полигона позволяют принимать до трех миллионов кубометров мусора в год. Площадка удалена от жилых застроек и соответствует современным требованиям безопасности. Гидроизоляция препятствует попаданию загрязняющих веществ в почву, а система сбора и утилизации биогаза минимизирует выбросы в атмосферу. Кроме того, предусмотрена специализированная защита от возгорания и загрязнения грунта. В непосредственной близости от полигона созданы сортировочные мощности и площадка для биокомпостирования.

В зону его обслуживания входят южная часть Волгограда, Октябрьский, Светлоярский и Котельниковский районы. Ранее в сельских районах мусор вывозили на нелицензированные площадки, а то и вовсе на несанкционированные свалки. При этом возможности полигона «Комус» мощностью 300 тысяч кубометров отходов в год, давно не соответствовали потребности в утилизации отходов южного кластера Волгограда.

Появление новой площадки в Светлоярском районе позволяет снизить существенно улучшить экологическую обстановку в регионе.

В 2019-2022 годах в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Волгоградской области планируется направить 665,6 миллиона рублей на создание мусороперерабатывающих комплексов — в первую очередь, на строительство в Михайловке завода мощностью не менее ста тысяч тонн мусора в год.

Волгоградская область, Южный федеральный округ