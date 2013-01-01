В Волгоградской области запустили первое в России производство жидкости для защиты двигателей



На НПП «КФ» разработали и создали новую технологическую линию по выпуску антикоррозионной присадки для гидравлических жидкостей, работающей в условиях высоких температур и давлений.

До сих пор эта продукция, необходимая для защиты от коррозии двигателей и агрегатов промышленных роботов, полностью завозилась в Россию из-за рубежа.

Волгоградская компания самостоятельно разработала способ производства и спроектировала новую линию.В создание производства новой продукции, которая используется в качестве добавки в машинное масло, научно-производственное предприятие «КФ» инвестировало 47 миллионов рублей. Из них 20 миллионов было получено в виде льготных займов федерального и регионального Фондов развития промышленности. С помощью привлеченных средств компания приобрела современное химическое оборудование для создания импортозамещающего производства.

На новой линии НПП «КФ» ежегодно планируется производить до 300 тонн присадок. Эта продукция имеет хороший экспортный потенциал — НПП «КФ» планирует поставки в Германию и расширяет свою внешнеэкономическую деятельность.

Волгоградская область активно использует возможности федеральных и региональных институтов развития для модернизации действующих и создания новых промышленных производств. По данным пресс-службы губернатора Волгоградской области, с 2015 года предприятия региона получили более 16 миллиардов рублей господдержки, в том числе по линии Фонда развития промышленности. Благодаря сотрудничеству с ФРП Волгоградский керамический завод, НПО «Ахтуба» и Волгоградский алюминиевый завод в общей сложности привлекли почти 500 миллионов рублей льготных займов на реализацию инвестиционных проектов.

В 2017 году был создан региональный фонд, с помощью которого совместные льготные займы привлекли компания ТЕКСКОР, реализовавшая проект импортозамещающего производства кордных тканей, и компания Константа-2, которая наладила серийный выпуск трубопроводной запорной арматуры из пластика.

Волгоградская область, Южный федеральный округ