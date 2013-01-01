В Волгоградской области запустили первое в РФ уникальное производство для систем капельного орошения



В г. Волжском Волгоградской области состоялся торжественный запуск импортозамещающего производства лент для капельного орошения на площадке предприятия «Полипластик» совместно с израильской компанией «Ривулис». Новое предприятие стало первой в России международной компанией такого масштаба и уровня оснащенности в сфере производства полимерных трубопроводных систем. Общий объём инвестиций в реализацию первого этапа проекта составил более 300 млн рублей. Создано 50 новых рабочих мест.

Под производство капельной ленты специально построен отдельный производственный корпус. Проектная мощность предприятия – 1 млрд метров капельной ленты в год, что позволит полностью закрыть потребность российского рынка в подобной продукции.

На первом этапе в эксплуатацию введены первые три линии, каждая из которых рассчитана на ежегодный выпуск 70 млн метров продукции, что позволит обеспечить капельным орошением более 15 тысяч гектаров сельхозугодий. При этом расходуется в 10 раз меньше воды, значительно уменьшаются энергетические затраты на гектар земли.

При создании нового, полностью автоматизированного производства применены современные экологические стандарты. На следующих этапах осуществления проекта планируется запустить еще 11 производственных линий. На предприятии уже произведена первая партия капельных лент.

Современная, доступная по цене продукция компании и передовые технологии ее использования позволят сельхозпроизводителям увеличивать урожайность в условиях рискованного земледелия, используя значительно меньше воды и удобрений. Кроме того, покупателей стимулируют отправлять отработанные ленты на вторичную переработку.

В настоящее время Волгоградская область является пилотной территорией, где реализуется профильная государственная программа по развитию систем мелиорации.

Волгоградская область, Южный федеральный округ