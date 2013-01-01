В Волгоградской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для радиаторов
Янв 17
В г. Волжский Волгорадской области запустили первую линию нового импортозамещающего производства по выпуску ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Реализация инвестпроекта стоимостью 265,5 млн рублей позволит увеличить объем производства предприятия на 1 млрд рублей (до 3,5 млрд).
После выхода нового цеха на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать 52 миллиона стальных ниппелей и 3,24 миллиона коллекторов. Порядка 25% продукции завод планирует поставлять на экспорт.
Реализация проекта позволит локализовать выпуск радиаторов отопления и закрыть потребности отечественных производителей в комплектующих, снизив технологическую зависимость от иностранных поставщиков.
Всего будет установлено три производственные линии, полностью новый цех сдадут в мае текущего года.
Волгоградская область, Южный федеральный округ
17 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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