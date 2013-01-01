В Волгоградской области увеличили инновационный тепличный комплекс для экопродукции на 27 га



В г. Волжском Волгоградской области ввели в эксплуатацию новый крупный блок тепличного комплекса компании «Ботаника», увеличив на 27 га площадь инновационных теплиц, которая достигла 63 га. В этом году в хозяйстве также построено рассадное отделение, два логистических центра и три электроподстанции. Благодаря новым мощностям общая урожайность экологичных овощей увеличится почти вдвое и составит около 50 тысяч тонн в год.

Новая теплица рассчитана на круглогодичное выращивание томатов сорта Мерлис, который пользуется повышенным спросом. Проектная мощность нового блока современных стеклянных теплиц составляет 20 тыс. тонн продукции в год. Для создания естественных условий в новой теплице установлено 32 000 ламп мощностью по 1000 Вт каждая.

В четырех автономных блоках комплекса действует собственный микроклимат и температурный режим, позволяющий выращивать разные сорта и виды овощей. Мощное искусственное освещение имитирует солнечный свет в течение 16 часов в сутки. В зимний период температура в теплицах не опускается ниже 24 градусов. Система капельного орошения исключает внесение в почву химических веществ. Все процессы в теплицах управляются компьютером.

Опыление растений проходит естественным путем: в теплицы запускают семьи шмелей. Бактериофаги обеспечивают естественную защиту растений от болезней без применения химических препаратов.

Главным достижением компании считается экологичность и натуральность продукта. При производстве овощей ничего не выбрасывается в атмосферу, а вредные выбросы соседних производств промзоны не попадают в теплицы. На территории секторов комплекса действует строгий карантин.

Поставки свежей продукции осуществляются по всей стране. В зимнее время огурцы и помидоры волжской «Ботаники» занимают более 10% российского рынка овощей.

В следующем году предприятие планирует ввести в эксплуатацию профессиональное рассадное отделение площадью 5 га, а к 2021 году — увеличить площадь всего хозяйства до 95 гектаров.

Волгоградская область, Южный федеральный округ