Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ОКТ, 21:06 МСК
USD (ЦБ)    65,7238
EUR (ЦБ)    75,5692

18 ОКТ, 21:06 МСК
USD (ЦБ)    65,7238
EUR (ЦБ)    75,5692

В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу

Окт 18
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу

В Новоаннинском районе открылся маслоэкстракционный завод компании «Каргилл», в создание которого инвестировано более 10 млрд рублей.
Мощность предприятия, на котором создано 150 рабочих мест, позволяет ежегодно производить 280 тысяч тонн подсолнечного нерафинированного масла и 260 тысяч тонн кормового шрота. Кроме того на промышленной площадке ведется монтаж оборудования для производства лецитина — продукта из подсолнечного масла, применяемого в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике и медицине.

По мнению главы региона Андрея Бочарова, запуск соответствующего всем мировым стандартам завода «Каргилл Новоаннинский» позволит в ближайшее время выполнить стратегическую задачу - перерабатывать в Волгоградской области весь выращенный на ее территории подсолнечник.

По данным пресс-службы губернатора Волгоградской области, на сегодняшний день объемы переработки маслосемян в регионе составляют 80 процентов при том, что еще в 2014 году перерабатывалось 40 процентов. Регион производит 5% российского подсолнечного масла. А с выходом завода Каргилл на полную мощность переработки 640 тысяч тонн семян подсолнечника в год область сможет увеличить свою долю на российском рынке до 15%.

Значительную часть продукции планируют отправлять на экспорт – уже достигнуты договоренности о поставках в Азербайджан, Белоруссию, страны Ближнего Востока, Скандинавии и Африки. Волгоградская область по сравнению с 2014 годом увеличила объем поставок подсолнечного масла с 36 тысяч до 200 тысяч тонн и теперь планирует довести этот показатель до 380 тысяч тонн.

Каргилл инвестирует не только в производство. По соглашению с властями Волгоградской области, инвестор вкладывает 800 млн рублей в реконструкцию очистных сооружений и возведение нового водовода, необходимых для работы завода и развития инфраструктуры города. Работы на инженерных сетях планируется завершить в первой половине 2019 года

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
18 Окт:
18 Окт:
18 Окт:
Центральный федеральный округ:
18 Окт:
17 Окт:
17 Окт:
РОССИЯ:
18 Окт:
17 Окт:
17 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В Республике Татарстан завершилась реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга»

В Республике Татарстан завершилась реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга»

В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу

В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу

В Люксембурге заложат фруктовый сад в знак дружбы с Тамбовской областью

В Люксембурге заложат фруктовый сад в знак дружбы с Тамбовской областью

Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты

Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты

Новости СМИ

Новости дня

20:54 ЕС разработает механизм обхода санкций США по Ирану ЕС разработает механизм обхода санкций США по Ирану
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза
20:40 В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39 В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39
20:28 Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве
19:56 СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты СМИ сообщили о планах США передать Украине старые фрегаты
19:37 Редакции «Новой газеты» прислали венок и отрезанную голову барана‍ Редакции «Новой газеты» прислали венок и отрезанную голову барана‍
18:55 Правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию Правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию
Бензин подорожает на 2-3 рубля до конца года, доходы россиян пробили очередное дно и другие новости четверга
Бензин подорожает на 2-3 рубля до конца года, доходы россиян пробили очередное дно и другие новости четверга
18:28 Россия модернизирует ядерные объекты под Калининградом Россия модернизирует ядерные объекты под Калининградом

Узнай, страна!

20:52 В Республике Татарстан завершилась реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга» В Республике Татарстан завершилась реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга»
Власти скрывают план отказа от доллара, в Россию переехало 800 тыс. соотечественников и другие новости среды
Власти скрывают план отказа от доллара, в Россию переехало 800 тыс. соотечественников и другие новости среды
20:36 В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу
16:59 В Люксембурге заложат фруктовый сад в знак дружбы с Тамбовской областью В Люксембурге заложат фруктовый сад в знак дружбы с Тамбовской областью
16:06 Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты
14:29 В Омске открылся Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018» В Омске открылся Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018»
17 ОКТ, 14:06 Правительство Вологодской области заинтересовано в поддержке бизнеса в сфере деревопереработки Правительство Вологодской области заинтересовано в поддержке бизнеса в сфере деревопереработки
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter