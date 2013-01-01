В Волгоградской области у американских инвесторов дела пошли как по маслу



В Новоаннинском районе открылся маслоэкстракционный завод компании «Каргилл», в создание которого инвестировано более 10 млрд рублей.

Мощность предприятия, на котором создано 150 рабочих мест, позволяет ежегодно производить 280 тысяч тонн подсолнечного нерафинированного масла и 260 тысяч тонн кормового шрота. Кроме того на промышленной площадке ведется монтаж оборудования для производства лецитина — продукта из подсолнечного масла, применяемого в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике и медицине.

По мнению главы региона Андрея Бочарова, запуск соответствующего всем мировым стандартам завода «Каргилл Новоаннинский» позволит в ближайшее время выполнить стратегическую задачу - перерабатывать в Волгоградской области весь выращенный на ее территории подсолнечник.

По данным пресс-службы губернатора Волгоградской области, на сегодняшний день объемы переработки маслосемян в регионе составляют 80 процентов при том, что еще в 2014 году перерабатывалось 40 процентов. Регион производит 5% российского подсолнечного масла. А с выходом завода Каргилл на полную мощность переработки 640 тысяч тонн семян подсолнечника в год область сможет увеличить свою долю на российском рынке до 15%.

Значительную часть продукции планируют отправлять на экспорт – уже достигнуты договоренности о поставках в Азербайджан, Белоруссию, страны Ближнего Востока, Скандинавии и Африки. Волгоградская область по сравнению с 2014 годом увеличила объем поставок подсолнечного масла с 36 тысяч до 200 тысяч тонн и теперь планирует довести этот показатель до 380 тысяч тонн.

Каргилл инвестирует не только в производство. По соглашению с властями Волгоградской области, инвестор вкладывает 800 млн рублей в реконструкцию очистных сооружений и возведение нового водовода, необходимых для работы завода и развития инфраструктуры города. Работы на инженерных сетях планируется завершить в первой половине 2019 года

Волгоградская область, Южный федеральный округ