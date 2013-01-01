В Волгоградской области стартовало строительство обходной автодороги стратегического значения



Под Волгоградом началось строительство транспортного обхода общей протяжённостью 71,4 километра. Проект имеет общефедеральное и международное значение: без его реализации невозможно полноценное функционирование транспортного коридора «Север-Юг» и развитие каспийского региона. Подрядчик строительства — ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», подведомственное «Росавтодору».

Строительство обхода разделено на три этапа. На первом этапе участок четырехполосной объездной дороги протяженностью 12,2 км соединит две федеральные трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р22 с региональной автодорогой Волгоград — Котельниково — Сальск. Кроме того, будет построено три транспортные развязки и один мостовой переход. Это позволит снизить нагрузку на городскую автодорожную сеть Волгограда.

Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы 40 лет ВЛКСМ, вторая — выход на автодорогу к Элисте, а третья — на региональную автодорогу Волгоград — Котельниково — Сальск. В составе последней спроектировано строительство моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК). Его протяженность вместе с эстакадной частью — более 1,3 км.

«Мост через ВДСК — это самый сложный объект не только первого этапа, но и всего обхода в целом. Надвижку пролетных строений мы сможем выполнить лишь в межнавигационный период, а это значит, что в максимально сжатые сроки нам нужно провести все подготовительные работы», — отметил начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин.

По его словам, исходя из высокой социальной значимости объекта, сегодня прорабатывается вопрос о досрочном пуске движения по двум полосам нового сооружения, чтобы еще в процессе работ первого этапа снизить нагрузку на существующий в городской черте мост через ВДСК.

В настоящее время дорожники проводят подготовительные работы: на участке будущей автодороги снимают растительный слой, идет обследование местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, работают геодезисты.

Завершение первого этапа строительства обходной магистрали планируется на 2024 год. Параллельно ведётся проектирование второго и третьего этапов проекта.

Волгоградская область, Южный федеральный округ