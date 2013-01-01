В Волгоградской области открылся экспортный форум «Дни международного бизнеса»



В Волгограде открылся форум Дни международного бизнеса Волгоградской области в рамках VI Международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», который объединяет 40 стран мира.

В программе мероприятия, цель которого – представить экономические возможности региона международному сообществу, – презентации и деловые встречи с участием международных и российских экспертов, представителей власти и бизнеса.

Более 40 производителей продуктов питания, легкой промышленности, изделий народных промыслов представили свои товары на выставке предпринимателей Волгоградской области, организованной региональным центром поддержки экспорта.

Ключевым событием форума станет работа площадки «Вперёд – на экспорт». Среди тем обсуждения – финансовые и кредитные программы, механизмы поддержки экспорта, международная онлайн-торговля, реальные внешнеторговые кейсы, перспективы развития экспорта образовательных и медицинских услуг и т.д.

В рамках Дней международного бизнеса Волгоградской области также пройдут две стартовые секции с потенциальными партнерами из Ирана и Узбекистана.

Волгоградская область, Южный федеральный округ