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В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

Фев 8
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В создание в Краснослободске цеха по производству уплотнительных элементов для запорной и регулирующей арматуры, компрессорного, гидравлического, пневматического и иного промышленного оборудования компания «Аксиос-Джет» инвестировала 50 миллионов рублей.
По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, конструкторы компании постоянно совершенствуют технологии производства резинотехнических изделий для нефтегазодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической, легкой, пищевой промышленности, выполнять уникальные заказы российских и зарубежных предприятий АПК, атомной энергетики, гидроэлектростанций. В планах компании — освоение инновационных механических уплотнителей, гидроприводов, востребованных в авто- и сельхозмашиностроении.

Сегодня в регионе резинотехнические и пластмассовые изделия выпускают порядка 220 крупных, средних, малых и микропредприятий, на которых трудятся 4,8 тысячи человек. По итогам 2018 года объем производства резиновых и пластмассовых изделий в Волгоградской области составил 20,8 миллиарда рублей — это на 1,6 миллиарда рублей или 8,4% больше, чем в 2017 году. Индекс промышленного производства этой отрасли составил 104,2%, а отчисления в консолидированный бюджет Волгоградской области – более 600 миллионов рублей.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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