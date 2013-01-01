В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство



Заканчивается масштабная модернизация и реконструкция производства на предприятии «Камышинский текстиль» в Волгоградской области - одном из крупнейших производителей хлопчатобумажных тканей в ЮФО. Уже введены в эксплуатацию 40 современных станков.

Техническое перевооружение предприятия стало возможным в рамках приоритетного для ЮФО инвестиционного проекта, который реализуется в Волгоградской области. Проект по созданию современного предприятия полного цикла — от обработки хлопкового сырья до выпуска готовой продукции — реализуется поэтапно. За последние пять лет в развитие фабрики вложено порядка 1,5 млрд рублей, объем господдержки составил 220 млн рублей.

Обновлять технику начали с прядильного цеха, а сегодня внедряют высокопроизводительные ткацкие станки, новые компрессоры и осушители. Производительность современных станков в три раза выше, чем старых. Модернизация позитивно сказывается на качестве продукции, позволяет расширять ассортимент. Следующим этапом реализации инвестпроекта станет создание современного отделочного производства.

Волгоградская область по производству хлопчатобумажных тканей занимает второе место в России и первое место в ЮФО. На «Камышинском текстиле» сегодня трудятся более тысячи человек, ежегодно здесь выпускают более 26 миллионов погонных метров хлопчатобумажных тканей. На предприятии также организовано собственное крупное швейное производство по пошиву постельного белья и спецодежды.

Волгоградская область, Южный федеральный округ